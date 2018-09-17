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Режим ЧС ввели в Медногорске Оренбургской области

МЧС сообщает о возгорании сухой травы

ТАСС, 17 сентября. Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Медногорск Оренбургской области в связи с возгоранием сухой травы в районе поселка Рысаево. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Оренбургской области.

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"В 11:35 местного времени (09:35 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании сухой травы в районе населенного пункта Рысаево г. Медногорска <…> Существует угроза распространения огня на <...> Рысаево. В г. Медногорск введен режим "чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место выдвигается оперативная группа ГУ МЧС России по Оренбургской области, для ликвидации пожара планируется вылет вертолета Ми-8 Жуковского АСЦ, который дислоцируется в Оренбурге, в готовность приведены два борта Ил-76 военно-транспортного полка министерства обороны.

В пресс-службе рассказали ТАСС, что площадь возгорания в настоящее время уточняется.

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