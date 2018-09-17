В Самаре возбудили дело после гибели пациентки в больнице

САМАРА, 17 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели пациентки в одной из больниц Самары. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Самарской области.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статей УК РФ "Причинение смерти другому человеку по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 8 августа при проведении процедуры фиброколонскопии в одном из медицинских учреждений Самары скончалась пациентка 1953 года рождения.
Фиброколоноскопия - это диагностическая процедура, позволяющая визуально оценить состояние слизистой оболочки толстой кишки.