Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб певец Михаил Луконин

ПСКОВ, 17 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Псковской области, в котором погиб петербургский певец, артист и композитор Михаил Луконин. Об этом сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы регионального управления внутренних дел Алексей Баранов.

"Следственным отделом МО МВД России "Стругокрасненский" возбуждено уголовное дело по факту ДТП по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Михаил Луконин в воскресенье вечером ехал из Санкт-Петербурга в Печорский монастырь и попал в ДТП. Авария произошла около 18:30 мск на 195-м километре автодороги Р-23 Санкт-Петербург - Невель в Плюсском районе Псковской области.