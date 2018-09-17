СМИ: в Брюсселе мужчина с ножом напал на полицейского

ТАСС, 17 сентября. Брюссельская полиция задержала в понедельник человека, вооруженного ножом, который ранил полицейского возле парка Максимильен в центральной части города, сообщает телеканал RTBF.
По его данным, представитель правоохранительных органов получил легкие ранения и был доставлен в больницу. Как уточняет телеканал, инцидент произошел около 8:30 по местному времени (9:30 мск).
При этом нападение не было террористическим актом. Такого мнения, как сообщает газета Le Soir, придерживается прокурор бельгийской столицы.
По информации газеты, ничто не указывает на теракт. Издание также уточняет, что нападавший находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, его личность пока не установлена. Как сообщает издание, злоумышленник получил ранение в грудь и ногу ответным огнем.
По последним данным, полицеский патруль разбудил спящих в парке мигрантов, чтобы попросить их уйти. Проснувшись, один из разбуженных схватился за нож и стал угрожать правоохранителям. В ответ на требование полиции бросить оружие он напал на офицера, после чего был нейтрализован.