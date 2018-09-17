У жителя Подмосковья изъяли ценную археологическую коллекцию

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ и полиции изъяли у жителя Подмосковья археологическую коллекцию, представляющую историческую и культурную ценность. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"Сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области и УМВД России по Коломенскому городскому округу в Коломне Московской области пресечена преступная деятельность жителя Коломенского района Амосова М. А., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 243.2 УК РФ ("незаконный поиск и/или изъятие археологических предметов из мест залегания"). В ходе обыска в его личном пользовании обнаружена обширная археологическая коллекция, которая, по оценке специалистов Института археологии Российской академии наук, представляет большую историческую и культурную ценность", - сообщили в УФСБ.

Коллекция изъята, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В УФСБ отметили, что незаконное изъятие археологических ценностей, обнаруженных в ходе проведения нелегитимных раскопок поисковыми группами и лицами, преследуется в соответствии с действующим в РФ законодательством.