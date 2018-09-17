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Актер погиб на съемках сцены массовой драки для телесериала "СМЕРШ" в Ярославской области

По предварительным данным, 50-летний мужчина получил удар в висок во время репетиции

ТАСС, 17 сентября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти актера во время съемок сцены массовой драки для телесериала "СМЕРШ" в Ярославской области. Об этом сообщает ведомство в мессенджере "ТамТам".

"По факту смерти мужчины на съемках телесериала "СМЕРШ" возбуждено уголовное дело. 14 сентября на съемках фильма в городе Тутаеве 50-летний мужчина, предположительно, получил удар в висок во время репетиции сцены массовой драки. В больнице он скончался", - поясняет ведомство.

Следователи осмотрели место происшествия. В качестве свидетелей допрашиваются члены съемочной группы, в том числе актер Алексей Макаров. Назначена судмедэкспертиза для определения точной причины смерти пострадавшего.

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