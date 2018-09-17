Аксенов заявил, что превышения по вредным веществам в Армянске за последние три дня нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Превышения норм концентрации вредных веществ в крымском городе Армянске, где произошел выброс неизвестного вещества, нет, сообщил в понедельник на своей странице в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"По последним данным, в течение трех дней на территории города Армянска, села Перекоп и города Красноперекопска не было выявлено превышения концентрации вредных веществ. <…> Мониторинг уровня загрязнения воздуха проводится каждые шесть часов", - написал он.

По данным Аксенова, стабилизировать ситуацию позволило снижение выброса вредных веществ в атмосферу заводом после остановки производства, а также климатические условия и работа по ликвидации последствий на самом кислотонакопителе: сброс воды в объеме 50 тыс. кубометров в сутки, применение нейтрализующих веществ.

Аксенов добавил, что в ходе телефонного разговора с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком была обсуждена чрезвычайная ситуация в Армянске. В частности, была достигнута договоренность о том, что за разработку рекомендаций, касающихся ликвидации последствий на кислотонакопителе, будет отвечать Росприроднадзор, а разработкой рекомендаций, связанных со здоровьем людей, - Роспотребнадзор. Методические рекомендации, с указанием причины бедствия, по его словам, позволит республиканским властям привлекать бюджетные средства для устранения проблемы.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. По предварительным данным, причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом компании "Титановые инвестиции". Проводятся экспертизы, СК РФ возбудил уголовное дело в связи с произошедшим, в Армянске был введен режим ЧС.

Власти республики приняли решение на две недели остановить работу завода "Крымский Титан" в связи с выбросом вредных веществ. На этот же срок из города решено вывезти детей. По данным Минобразования Крыма, учащиеся 2-11 классов выехали в детские лагеря, первоклассники и дети дошкольного возраста отправлены в санатории республики в сопровождении родителей. Также сообщалось, что власти Крыма выделили 76 млн рублей из резервного фонда на оздоровление детей и родителей с детьми из Армянска.