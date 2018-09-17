В Воронежской области четверых полицейских подозревают в убийстве мужчины

ВОРОНЕЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Суд в Воронежской области арестовал четырех полицейских по подозрению в убийстве 37-летнего мужчины. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Мануковская.
"Рамонский районный суд Воронежской области по ходатайству следователей избрал в отношении четырех полицейских меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время всем им планируется предъявить обвинение", - сказала Мануковская.
Полицейские были задержаны 14 сентября в Воронеже в ходе расследования уголовного дела об убийстве, возбужденного после безвестного исчезновения 37-летнего жителя Рамонского района Воронежской области. Против них возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), которое объединено в одно производство с уголовным делом об убийстве.
По предварительным данным, 37-летний мужчина 7 мая ушел из дома в селе Богданово Рамонского района и не вернулся.
По данным пресс-службы Главного управления МВД по региону, по факту ЧП назначена служебная проверка. Если вина полицейских будет установлена, их уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности.