Спасатели на вертолете эвакуировали пострадавшего на Эльбрусе туриста

НАЛЬЧИК, 17 сентября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Владивостока, пострадавшего на седловине Эльбруса. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель подразделения "Эльбрус" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Адемей Абсуваев.

"На частном вертолете спустили туриста из города Владивосток 1983 года рождения. Он "улетел" на Эльбрусе, над западной косой на высоте 5,4 тыс. метров", - сказал Джаппуев. По предварительным данным, пострадавший получил множественные переломы, его доставят в больницу в Лермонтов (Ставропольский край).

Информация о ЧП поступила спасателям в понедельник в 08:50 мск. Сообщалось, что на южном склоне горы Эльбрус при восхождении сорвался один из членов туристической группы, состоявшей из 17 человек. Туристы были зарегистрированы в МЧС, в спасательных работах приняли участие пятеро сотрудников чрезвычайного ведомства.