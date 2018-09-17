МЧС не выявило превышения ПДК вредных веществ при разливе ртути в лаборатории в Москве

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС не выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ при разливе ртути в выселенном здании в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"На месте сотрудники провели несколько замеров, превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о разливе ртути по адресу: 2-я Бауманская улица, дом 10. По данным МЧС, здание выселенное.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в здании оборудована лаборатория.