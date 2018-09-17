СК возбудил дело по факту падения ворот для минифутбола на школьника в Подмосковье

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения ворот для минифутбола на школьника во время урока физкультуры в Волоколамском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"14 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о доставлении в больницу 11-летнего мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, рваной раной левого глаза и переломом костей носа, которые он получил на футбольном поле. По результатам проведенной доследственной проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщили в ГСУ.

По данным следствия, днем 14 сентября у детей проходил урок физкультуры на футбольном поле около одной из школ в деревне Кашино. Во время урока несколько детей схватились за верхнюю перекладину футбольных ворот и повисли на них. Ворота упали и зацепили рядом стоящего мальчика.

"В ходе осмотра футбольного поля установлено, что ворота не закреплены и являются переносными для игры в минифутбол", - сообщили в ГСУ. Следствие запросило необходимые документы для установления владельца данного земельного участка.