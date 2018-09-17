Осужденная на девять лет экс-начальница тамбовской налоговой инспекции объявлена в розыск

ТАМБОВ, 17 сентября. /ТАСС/. Экс-начальница тамбовской налоговой инспекции, ранее приговоренная судом к девяти годам колонии за взятку, объявлена в розыск. Об этом в понедельник сообщила ТАСС начальник пресс-службы УФСИН России по Тамбовской области Юлия Ронжина.

"В апреле за взятку приговором Моршанского районного суда Тамбовской области она была осуждена к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 25 млн рублей. Потом она пыталась обжаловать приговор и на время рассмотрения апелляций должна была находиться под домашним арестом. В момент, когда срок домашнего ареста истек, но приговор суда о заключении в колонии еще не вступил в силу, женщине удалось скрыться. В настоящее время она объявлена в розыск", - пояснила она.

Ронжина уточнила, что на время домашнего ареста на руке женщины был электронный браслет для отслеживания ее перемещений, однако, когда срок домашнего ареста закончился, сотрудники уголовно-исполнительной инспекция не имели права использовать подобные технические средства контроля.

"Ввиду отсутствия избранной меры пресечения сотрудники УФСИН не имели законных оснований к заключению осужденной под стражу и дальнейшего ее перемещения к месту отбывания назначенного судом наказания. Впоследствии осужденная уклонилась от отбывания наказания в виде лишения свободы", - добавила руководитель пресс-службы.