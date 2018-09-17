Медики выписали шесть пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

Ранее сообщалось, что 16 человек, доставленных в ЦРБ Ленинградского района, выписаны домой.

КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/. Все шесть пострадавших, которые попали в больницу Павловского района Краснодарского края после ДТП с автобусом, выписаны и отправятся в Ярославскую область, сообщили ТАСС в понедельник в медучреждении.

"Мы их выписали для лечения по месту жительства, они транспортабельны", - сказал собеседник.

Как сообщалось ранее, тяжело пострадавших в результате ДТП нет, самые серьезные диагностированные врачами повреждения - переломы и закрытые черепно-мозговые травмы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Ярославской области, сейчас решается вопрос по доставке пострадавших на родину.

Водитель автобуса сообщением Анапа - Ярославль не справился с управлением на трассе в Ленинградском районе Краснодарского края и съехал в лесополосу. В больницы были доставлены 22 человека. Всего в автобусе находилось 39 человек, 17 из них, которым не потребовалась медицинская помощь, находятся в пункте временного размещения в станице Ленинградская, сейчас решается вопрос об их транспортировке в пункт назначения. Прокуратура, МВД и Ространснадзор проводят проверки в связи с произошедшим.