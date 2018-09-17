СК не выявил нарушений в работе охранника магазина в Астрахани, где умерла пенсионерка

АСТРАХАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Следственные органы не выявили нарушений в работе охранника гипермаркета "О'КЕЙ" в Астрахани, где в июле после досмотра скончалась 82-летняя пенсионерка. Об этом в понедельник ТАСС сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Андрей Хегай.

В июле в астраханском гипермаркете на площади Вокзальной умерла пенсионерка 1936 года рождения. Сообщалось, что перед выходом из магазина ее остановил сотрудник службы безопасности, которому показалось, что пожилая женщина взяла колбасную нарезку и попыталась выйти, не заплатив. Во время выяснения обстоятельств женщине стало плохо, и она скончалась на месте.

Следственные органы начали проверку. По информации компании "О'КЕЙ", которой принадлежит гипермаркет, сотрудник охраны "действовал максимально вежливо", а покупательница, обнаружив, что действительно забыла оплатить товар, вероятно, сильно разволновалась.

"По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях охранника признаков состава преступления", - сказал Хегай. По его словам, пенсионерка скончалась от инфаркта.