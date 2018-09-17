Уголовное дело возбуждено в Ульяновской области по факту гибели ребенка в больнице

УЛЬЯНОВСК, 17 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти девятилетнего ребенка в Ульяновской областной детской клинической больнице. Как сообщает в понедельник пресс-служба Следственного управления СК РФ по области, мальчик скончался после операции.

"Возбуждено уголовное дело <…> в связи со смертью 9-летнего мальчика в Ульяновской областной детской клинической больнице", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенок скончался после операции 14 сентября.