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Уголовное дело возбуждено в Ульяновской области по факту гибели ребенка в больнице

Мальчик скончался после операции

УЛЬЯНОВСК, 17 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти девятилетнего ребенка в Ульяновской областной детской клинической больнице. Как сообщает в понедельник пресс-служба Следственного управления СК РФ по области, мальчик скончался после операции.

"Возбуждено уголовное дело <…> в связи со смертью 9-летнего мальчика в Ульяновской областной детской клинической больнице", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенок скончался после операции 14 сентября.

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