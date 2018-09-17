В Подмосковье горит ангар на площади 400 кв. м

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Одноэтажный ангар загорелся на площади 400 кв. м в поселке Совхоз имени Ленина на территории промзоны в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

"В 13:35 мск в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в Ленинском районе Подмосковья в поселке Совхоз имени Ленина, где загорелся одноэтажный ангар на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, происходит горение утеплителя кровли ангара, в настоящее время существует угроза распространения огня. На месте работают четыре единицы техники и 16 человек.