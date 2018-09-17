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В Перми возбудили уголовное дело после гибели подростка в заброшенном ангаре

По данным следствия, на подростка упала каменная колонна

ПЕРМЬ 17 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели 13-летнего подростка в заброшенном сельскохозяйственном ангаре Перми. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

"По факту смерти 13-летнего жителя города Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 16 сентября несколько подростков пришли в помещение заброшенного сельскохозяйственного ангара на улице Героев Хасана Перми, где расшатали и уронили одну из каменных колонн высотой около 8 м. После этого они начали раскачивать вторую колонну, которая частично обрушилась и упала на 13-летнего подростка. С полученными травмами он был доставлен в медицинское учреждение и в тот же день умер.

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