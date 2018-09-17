Суд арестовал экс-министра строительства Карелии по делу о мошенничестве

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 сентября. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд арестовал до 29 октября бывшего министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии, экс-директора ресурсоснабжающей организации "Карелэнергоресурс" Дмитрия Матвийца по делу о мошенничестве с НДС на 3,5 млн рублей. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в аппарате судьи Марины Носовой, которая рассматривала ходатайство следователя.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября 2018 года", - сказала собеседница агентства.

В ходе заседания руководитель следственной группы требовал поместить экс-министра под стражу, так как он может скрыться от следствия, повлиять на представителей налоговой службы и карельских чиновников. Кроме этого, Матвиец может уничтожить подтверждающие вину документы, которые пока не обнаружены правоохранителями. Прокурор поддержал ходатайство.

Ранее сообщалось, что Матвиец 12 сентября был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по материалам Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по Карелии по ч. 4 ст. 159 УК ("Мошенничество в особо крупном размере"). По версии следствия, Матвиец, находясь в должности директора "Карелэнергоресурса", похитил бюджетные деньги путем незаконного возмещения НДС. В бухгалтерские документы и налоговые декларации были внесены ложные сведения об оказании услуг по приобретению ресурсов коммерческих предприятий, однако эти организации не являлись плательщиками НДС в связи с упрощенной системой налогообложения. Ущерб, причиненный государству, составил более 3,5 млн рублей, сообщили ранее в пресс-службе МВД по Карелии. Матвиец возглавлял компанию "Карелэнергоресурс" с 2013 года. С апреля 2016 года по сентябрь 2017 года он работал в должности министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии. С января 2018 года является вице- президентом Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.