В Ленинградской области убит предприниматель Бадри Шенгелия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Предприниматель Бадри Шенгелия убит во Всеволожском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник региональный главк Следственного комитета.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") <…> По предварительным данным, погибшим является 65-летний Бадри Шенгелия", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, Mercedes под управлением бизнесмена был обстрелян неизвестными из проезжавшего мимо автомобиля в районе 249-го километра Новоприозерского шоссе. Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что тело мужчины и обстрелянную из автоматического оружия машину нашли в понедельник около 13:30 мск. Как следует из распространенных следственным комитетом кадров с места происшествия, по автомобилю сделали не менее шести выстрелов. После обстрела Mercedes вынесло на обочину, в связи с этим перекрывать движение по трассе не потребовалось.
Бадри Шенгелия - известный в Санкт-Петербурге предприниматель. Некоторые региональные СМИ писали о его связях с криминалитетом. В конце 2000-х годов Шенгелия давал показания в ходе расследования уголовного дела в отношении лидера Тамбовского преступного сообщества Владимира Барсукова (Кумарина).
Кроме того, Шенгелия является фигурантом дела начальника Управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, осужденного за получение взяток, - как установили суд и следствие, бизнесмен в 2015 году передал Максименко взятку в размере $50 тыс. за организацию незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.