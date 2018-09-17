В Пензе 16-летний учащийся колледжа умер после драки со сверстниками

ПЕНЗА, 17 сентября. /ТАСС/. Учащийся колледжа информационных технологий в Пензе скончался после драки с двумя сверстниками. Об этом сообщила ТАСС в понедельник уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

"16-летнему ребенку, учившемуся в колледже информационных технологий, в ходе драки были нанесены травмы несовместимые с жизнью. Был причинен тяжкий вред здоровью, повлекший смерть", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, конфликт между молодым человеком и двумя его сверстниками - учащимся одной из школы Пензы и студентом агропромышленного колледжа - произошел из-за девушки. "Подростки встретились и начали выяснять отношения по поводу их взаимоотношений с девушкой, к которой они питали романтические чувства. Словесная перепалка переросла в драку, а драка уже переросла в избиение", - отметила Столярова.

Cледователи возбудили дело по ч.4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"), задержан подозреваемый 2003 года рождения. По версии следствия, в ходе драки он нанес молодому человеку удары в голову, которые привели к закрытой черепно-мозговой травме, говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по Пензенской области.

"Несовершеннолетний 2003 года рождения был задержан <...> Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - отмечается в сообщении.