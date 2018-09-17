В Ленобласти военврач скрыл истинное число пострадавших в результате массового отравления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Начальник медицинской службы дислоцированной в Ленинградской области военной части, где в августе отравились более 40 военных, скрыл истинное число пострадавших и не принял мер для их своевременного лечения, сообщает военная прокуратура Западного военного округа.

В середине августа региональные СМИ писали, что инцидент произошел в поселке Каменка - военные обратились за помощью врачей после посещения столовой. Представители правозащитной организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" заявляли более чем о 150 случаях недомогания, однако в пресс-службе округа сообщали, что жалобы на плохое самочувствие поступили только от восьми военных.

"В ходе проверки установлено… всего с симптомами кишечного расстройства обратилось 42 военнослужащих, из которых часть военнослужащих была размещена в коридорах медицинской роты и помещениях, не предназначенных для размещения заболевших, в связи с переполненностью. При этом поступившие 30 военнослужащих на лечение в медицинскую роту установленным порядком как заболевшие не регистрировались", - говорится в ответе военной прокуратуры на запрос правозащитной организации, опубликованном в понедельник на сайте последней.

В документе отмечается, что начальник медицинской службы части капитан Клепиков "действенных мер, направленных на своевременное лечение военнослужащих войсковой части, не принял, надлежавшим образом заболевших военнослужащих в филиалы 422-го военного клинического госпиталя не направил, вместо этого скрыл истинное количество заболевших и организовал их лечение в неприемлемых для этого условиях".

По результатам проверки командиру части вынесено представление об устранении нарушений закона, капитан Клепиков предостережен о недопустимости нарушений закона. Кроме того, материалы проверки направлены в военный следственный отдел по Выборгскому гарнизону.