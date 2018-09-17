Завербованная в ИГ уроженка Дагестана получила пять лет условно

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Московский окружной военный суд приговорил к пяти годам колонии условно уроженку Дагестана Викторию Будайханову, признанную виновной в участии в незаконном вооруженном формировании, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Будайханову виновной по ч. 2 ст. 208 УК РФ и назначить ей условное наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на пять лет", - огласил решение судья. В ходе прений сторон прокуратура просила приговорить ее к восьми годам реального заключения.

Подсудимая была освобождена в зале суда. Ее защита не намерена обжаловать приговор.

Согласно материалам дела, 18-летняя Будайханова в 2014 году сбежала из Москвы с двумя подругами в Турцию, затем была переправлена в Сирию, где уже вступила в ряды запрещенной в РФ международной террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). В Москве она училась в архитектурном колледже и подрабатывала в McDonald's, где и была привлечена к идеям радикального ислама двумя коллегами, с помощью которых оформила документы для выезда из России.