Поджигателем усадьбы XVIII века в поселке Волышово под Псковом оказался подросток

ПСКОВ, 17 сентября. /ТАСС/. Усадьбу XVIII века Васильчиковых-Строгановых в поселке Волышово Порховского района Псковской области, где в начале июля произошел пожар, поджег 15-летний подросток. Его личность установлена, возбуждено дело об административном правонарушении, сообщил в понедельник ТАСС представитель регионального ГУ МЧС Юрий Черепицкий.

"Расследованием фактов и обстоятельств дела занимались дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дедовичскому и Дновскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы главного Управления МЧС России по Псковской области. Они выявили виновное лицо, это подросток, ему 15 лет. Причина пожара - занесение постороннего источника огня", - рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что сейчас дело находится на рассмотрении в районной полиции. "Дело передано в подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции по Порховскому району. Это административное дело, подросток не задержан и не арестован", - уточнил представитель МЧС.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 июля 2018 года на объекте культурного наследия федерального значения в поселке Волышово произошел пожар. Огонь повредил крышу графского дома, никто не пострадал.

Об усадьбе

Историко-архитектурный памятник XVIII-XIX веков "Волышово" имеет более чем двухвековую историю. Центральный ансамбль усадьбы включает главный усадебный дом, манеж, церковь Всемилостивого Спаса середины XIX века, беседку с голубятней. Волышовский парк представляет собой уникальный памятник российского паркового искусства со сложным комплексом прудов и запруд, редкими видами деревьев и кустарников. Окрестности деревни Волышово связаны с фамилией Ганнибалов, а Григорий Строганов был опекуном детей Александра Пушкина и двоюродным дядей Натальи Гончаровой.

Сейчас усадьба находится в аварийном состоянии, зданиям необходим ремонт, консервационные и противоаварийные работы, уборка и расчистка территории парка. В сентябре глава региона Михаил Ведерников подписал план мероприятий по возрождению усадьбы, который рассчитан на 2018-2024 годы. Среди пунктов плана - организация и проведение ежегодного волонтерского лагеря "Строгановфест" с привлечением к сохранению зданий ансамбля и парка международного волонтерского движения и студентов псковского государственного университета. На территории усадьбы ежегодно будут проходить практику студенты вузов архитектурно-реставрационного направления, также планируется провести научно-исследовательские работы и провести противоаварийный и консервационный ремонт зданий усадьбы.