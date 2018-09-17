Суд приговорил восьмерых членов экстремистской организации к срокам от 4 лет до 6,5 года

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы в понедельник приговорил к срокам лишения свободы от 4 лет до 6,5 года восьмерых уроженцев республик Средней Азии, обвиняемых в участии в запрещенной в РФ экстремистской организации "Таблиги Джамаат". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Бабушкинский районный суд Москвы признал виновными и приговорил к 6,5 года колонии общего режима Камчыбекова, Кожамкулова и Суйундука, а Бакирова, Кубатова, Джумаева, Мустафина и Усманова - к 4 годам колонии", - сказал собеседник агентства, уточнив, что последним трем установлен срок ограничения свободы в виде 6 месяцев, а Кожамкулову - 1,5 года.

Фигуранты дела были задержаны и арестованы в конце 2016 года по подозрению в участии в запрещенной в РФ организации. Большинство обвиняемых признали участие в организации, но экстремизм в своих действиях отрицали и просили суд их оправдать. В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить их к срокам от 5 до 8 лет колонии.

Как сообщили ранее ТАСС в управлении ФСБ по Москве и Московской области, руководство экстремистской структурой осуществляли иностранные эмиссары. Завербованные участники движения направлялись на обучение и специальную подготовку в лагеря в Афганистане и Пакистане. В ходе проведенных обысков у задержанных изъяты экстремистская литература, средства связи, электронные носители информации с отчетами о работе.

Ячейка была законспирированной структурой международного религиозного объединения "Таблиги Джамаат", которое в соответствии с решением Верховного суда РФ от 7 мая 2009 года было признано экстремистским, а его деятельность запрещена на территории РФ.