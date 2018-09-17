Суд в Перми вынес приговор фигуранту дела о незаконном выведении в Китай более $30 млн

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор Игорю Хохлову - одному из участников преступной группы, которая незаконно выводила крупные суммы за границу. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Хохлов признан виновным в совершении двух преступлений - по статье 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере") и статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере")", - говорится в сообщении. Суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей.

Преступная группа с января по ноябрь 2014 года совершила незаконные валютные операции по переводу более $30 млн (около 1 млрд рублей по курсу в 2014 году) на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытые в кредитных организациях в Гонконге Китайской Народной Республики. "При этом использовались подложные документы - авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. Все денежные переводы были совершены без регистрации и без специального разрешения, что позволило злоумышленникам извлечь незаконный доход на сумму 20 млн рублей", - отмечается в сообщении.