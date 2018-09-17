В Смоленске возбудили дело после смерти ребенка в роддоме

ТАСС, 17 сентября. Уголовное дело возбуждено из-за ненадлежащего оказания услуг в одном из перинатальных центров Смоленска, где умер ребенок. Об этом говорится в сообщении на сайте пресс-службы следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания медицинским персоналом ОГБУЗ "Перинатальный центр" Смоленска услуг ненадлежащего качества беременной 30-летней женщине, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщает ведомство.

Следствием установлено, что в августе этого года в перинатальный центр поступила женщина, у которой начались роды. "В центре потерпевшей врачами была оказана услуга, не отвечающая требованиям безопасности жизни и здоровья. В результате в процессе родов наступила смерть ребенка", - говорится в сообщении.