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Степной пожар в поселке Сарбаево Оренбургской области локализован

Огонь повредил 11 нежилых строений

ТАСС, 17 сентября. Природный пожар в поселке Сарбаево Оренбургской области локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона в понедельник.

"В настоящее время пожар в Сарбаево локализован, огнем повреждено 11 нежилых строений. На месте работают спасатели, региональные и муниципальные службы", - говорится в сообщении. В Сарбаево идет эвакуация людей.

Ранее МЧС сообщал о четырех очагах степного пожара - в районе населенных пунктов Рысаево, Сарбаево, Идельбаево и между населенным пунктом Идельбаево и Медногорском. В Медногорске и Кувандыкском городском округе введен режим ЧС.

Общая площадь пожаров составляет 150 га.

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