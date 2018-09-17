Степной пожар в поселке Сарбаево Оренбургской области локализован

ТАСС, 17 сентября. Природный пожар в поселке Сарбаево Оренбургской области локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона в понедельник.
"В настоящее время пожар в Сарбаево локализован, огнем повреждено 11 нежилых строений. На месте работают спасатели, региональные и муниципальные службы", - говорится в сообщении. В Сарбаево идет эвакуация людей.
Ранее МЧС сообщал о четырех очагах степного пожара - в районе населенных пунктов Рысаево, Сарбаево, Идельбаево и между населенным пунктом Идельбаево и Медногорском. В Медногорске и Кувандыкском городском округе введен режим ЧС.
Общая площадь пожаров составляет 150 га.