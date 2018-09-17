Полиция Киева задержала женщину, напавшую на журналистку в прямом эфире

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Женщина, напавшая на журналистку украинского телеканала NewOne Дарину Билера во время прямого эфира, доставили в управление столичной полиции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"Женщину, которая во время прямого эфира ударила журналистку, доставили в управление полиции. Сейчас с ней проводят следственные действия", - проинформировали в полиции.

В ведомстве напомнили, что по факту нападения на съемочную группу канала было открыто уголовное дело по статье о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Ранее в понедельник возле здания Генпрокуратуры Украины (ГПУ) произошли беспорядки, устроенные радикалами. В результате пострадали семеро полицейских и журналисты. В частности, радикалы пытались отобрать камеру и микрофон у сотрудников телеканала NewOne во время прямого эфира, забросали их яйцами, корреспондент Дарина Билера подверглась нападению со стороны националистки и получила телесные повреждения.

Акция проходила с участием членов ряда националистических организаций Украины, в том числе запрещенных в РФ. Утром они пришли к зданию ГПУ с требованием объяснить им причины выдачи России Тимура Тумгоева - находившегося в розыске бывшего члена незаконных вооруженных формирований в Ингушетии, который затем участвовал в силовой операции в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины.