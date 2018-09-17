Прокуратура Петербурга утвердила обвинение фигуранту дела о переводе за рубеж 1 млрд руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключения в отношении бизнесмена Александра Булатова, обвиняемого в незаконном переводе за границу более 1 млрд рублей. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
"Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Булатова", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Булатов вместе с двумя соучастниками, которые находятся в розыске, будучи гендиректором ООО "Простор", от имени которой совершались сделки, незаконно перевел денежные средства за пределы РФ в особо крупном размере на банковские счета нерезидентов. Размер банковских переводов в иностранной валюте составил сумму, эквивалентную свыше 1 млрд 130 млн рублей. Булатову было предъявлено обвинение по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой в особо крупном размере", он арестован петербургским судом в мае 2017 года.
По данным источника в правоохранительных органах, Булатов является помощником финской предпринимательницы Елены фон Мессинг (объявлена в международный розыск), которая также обвиняется в выводе средств за границу. В конце прошлого года Смольнинский районный суд Петербурга заочно арестовал фон Мессинг. Ранее суд Болгарии приговорил ее к 10 годам лишения свободы по делу о незаконной банковской деятельности, однако фигурантку выпустили из-под стражи в связи с ухудшением здоровья, приговор проходит стадию обжалования.