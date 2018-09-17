Старших сестер Хачатурян возвратили в СИЗО из института имени Сербского

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Старшие сестры Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, возвращены в СИЗО из института имени Сербского после проведения экспертизы. Об этом ТАСС сообщил в понедельник ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

"Крестину и Ангелину Хачатурян сегодня вернули в СИЗО №6 из института имени Сербского, где они находились на экспертизе", - сказал он.

Адвокат Алексей Липцер 14 сентября сообщал, что эксперты признали вменяемыми двух старших сестер Хачатурян.

Ранее сообщалось, что младшую сестру эксперты признали невменяемой в момент совершения убийства, ее перевели в психиатрическое отделение "Бутырки".

Следователи предъявили трем сестрам Хачатурян обвинение в убийстве их 57-летнего отца, тело которого с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания. 2 августа Останкинский суд Москвы арестовал их.