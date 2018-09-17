Полиция не сообщила посольству РФ о гражданстве пострадавших в ресторане в Солсбери

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Британские власти до сих пор не предоставили РФ информацию о наличии россиян среди людей, пострадавших в воскресенье вечером в итальянском ресторане в Солсбери. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

"Несмотря на неоднократные запросы посольства в британские правоохранительные органы, информации о возможном наличии среди пострадавших в ресторане Prezzo в Солсбери граждан России до сих пор предоставлено не было", - отметил российский дипломат.

В воскресенье полиция графства Уилтшир сообщила, что два человека, мужчина и женщина, почувствовали себя плохо в ресторане Prezzo в Солсбери, который находится в 300 метрах от ресторана Zizzi, где в день своего отравления в марте обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Посетительница заведения Аманда Ньютон рассказала газете Daily Mail, что сидела рядом с "двумя русскими", которым стало плохо.

В качестве меры предосторожности ресторан закрыли, все прилегающие к нему дороги были перекрыты. На место ЧП были направлены пожарные и четыре кареты скорой помощи, в том числе группа реагирования при чрезвычайных ситуациях, сотрудники которой были в костюмах химической защиты. Позднее в полиции заявили, что не считают данный инцидент связанным с воздействием нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", которым, по версии британской стороны, отравились Скрипали.