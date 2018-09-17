{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

На юге Петербурга маршрутка столкнулась с фурой

Сообщается, что в салоне маршрутки пострадали три пассажира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Фура столкнулась с маршруткой на Московском шоссе в Петербурге вечером в понедельник, сообщили ТАСС в компании "Питеравто", обслуживающей маршрут.

"Водитель получил легкие ушибы", - сказал собеседник агентства.

В УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что, по уточненным данным, в салоне пострадали три пассажира - две женщины получили легкие травмы, один мужчина - травмы средней тяжести.

По данным компании, водитель фуры врезался в маршрутку №296А. В момент аварии в салоне находились 20 пассажиров. В компании также отметили, что "всем невольным участникам ДТП будет оказана помощь в рамках страховых выплат".

 

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Дело Сергея Скрипаля
Sky: один из пострадавших в ресторане в Солсбери находится в критическом состоянии
При этом британская полиция не готова подтвердить, что случившееся носит криминальный характер
Читать полностью