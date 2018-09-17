На юге Петербурга маршрутка столкнулась с фурой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Фура столкнулась с маршруткой на Московском шоссе в Петербурге вечером в понедельник, сообщили ТАСС в компании "Питеравто", обслуживающей маршрут.
"Водитель получил легкие ушибы", - сказал собеседник агентства.
В УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что, по уточненным данным, в салоне пострадали три пассажира - две женщины получили легкие травмы, один мужчина - травмы средней тяжести.
По данным компании, водитель фуры врезался в маршрутку №296А. В момент аварии в салоне находились 20 пассажиров. В компании также отметили, что "всем невольным участникам ДТП будет оказана помощь в рамках страховых выплат".