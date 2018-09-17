Власти Нью-Йорка разыскивают мужчину в связи с пожаром, при котором пострадал 21 человек

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка объявила, что разыскивает мужчину после произошедшего в понедельник пожара в четырехэтажном гараже рядом торговым центром, при котором пострадал 21 человек. Об этом сообщил телеканал CBS.
Торговый центр расположен в южной части района Бруклин. Огнем охвачены были два этажа здания. В тушении участвовали почти 300 пожарных, 18 из них, а также трое гражданских лиц, пострадали. Опасности для их жизни нет.
Как отмечает телеканал, стражи порядка в связи с произошедшим хотят допросить мужчину, личность которого пока не разглашается. Он вышел из здания гаража незадолго до начала пожара. Власти, в частности, намерены проверить версию о том, что у мужчины перед этим был конфликт с владельцами гаража.