В США отложили процесс по делу россиянки, обвиняемой в вывозе своих детей из страны

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Начало судебного процесса в штате Канзас по делу россиянки Богданы Осиповой, обвиняемой в вывозе из США собственных детей, отложено, защита рассчитывает на досудебное урегулирование. Об этом сообщил ТАСС в понедельник адвокат россиянки Алексей Тарасов.

Ранее ожидалось, что разбирательство начнется 18 сентября. "Процесс перенесен на 4 декабря с расчетом, что она до этого времени возвратит детей на территорию Соединенных Штатов", - отметил адвокат. Как пояснил он, речь идет о двух дочерях россиянки.

Он отметил, что защита рассчитывает на "досудебное урегулирование этого дела" с американскими властями. Если этого не произойдет, судебное разбирательство начнется 4 декабря.

Россиянка, которая в американских судебных документах фигурирует под фамилией мужа - Мобли, имеет двойное гражданство - РФ и США. У нее трое несовершеннолетних детей, из них двое младших - от брака с Мобли. Власти США обвиняют Осипову в том, что в 2014 году она вывезла с американской территории в Россию этих детей, также имеющих двойное гражданство, без согласования с их отцом.

Россиянка была задержана агентами ФБР в Уичито (штат Канзас) 28 сентября 2017 года, куда она приехала, чтобы решить вопрос опеки над детьми. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей стопроцентной опеки над детьми отцу. Суд принял от Осиповой иск и назначил дату слушания, однако через два дня женщину задержали сотрудники ФБР в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела. Представлявший ее интересы адвокат Курт Бэрнс отмечал, что россиянка фактически оказалась в положении заложницы, поскольку судья заявил, что готов отпустить ее под залог лишь в том случае, если она вернет детей в США.