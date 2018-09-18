Вулкан Пик Сарычева на Курилах выбросил столб пепла на высоту 4,5 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Вулкан Пик Сарычева на необитаемом острове Матуа (Средние Курилы Сахалинской области) во вторник утром выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км над уровнем моря. Об этом сообщили ТАСС в Институте морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук.

"Вулкан Пик Сарычева выбросил пепел на 4,5 км в высоту. Шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении от вулкана", - сказал собеседник агентства.

Название вулкану было дано Иваном Крузенштерном в 1805 году в честь крупного русского гидрографа и исследователя островов северной части Тихого океана контр-адмирала Гавриила Андреевича Сарычева (1763-1830). Вулкан занимает северо-западную часть острова Матуа (центральная часть Курильских островов, административно принадлежит Северо-Курильскому району Сахалинской области). При сильных извержениях из вершинного кратера пепловые облака могут представлять опасность для авиалиний, проходящих вдоль Курильских островов.