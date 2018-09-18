Власти Камчатки будут содействовать в расследовании дела против главы минздрава региона

ТАСС, 18 сентября. Правительство Камчатки будет содействовать следствию в расследовании уголовного дела, в отношении министра здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко, подозреваемой в хищении 22 млн рублей. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"На минувшей неделе СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ, связанное с приобретением помещения для филиала ГБУЗ КК "Камчатская городская поликлиника №3". Накануне краевые власти заявили, что правительство заинтересовано в объективном расследовании и окажет органам предварительного следствия необходимое содействие, в том числе в проведении комплексной экспертизы", - говорится в сообщении.

В 2017 году Татьяна Лемешко, по версии следствия, вступила в преступный сговор с учредителем коммерческой организации и с представляющим его интересы адвокатом. В последующем они похитили не менее 22 млн рублей из бюджета, осуществив сделку по приобретению по завышенной стоимости нежилых помещений для нужд ГБУЗ КК "Камчатская городская поликлиника № 3". Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Камчатская городская поликлиника №3 была открыта после обращения жителей к Владимиру Илюхину в рамках прямой линии. Поликлиника полноценно функционирует с июня 2018 года. Филиал рассчитан на 100 посещений в смену. В нем организованы физиокабинет, процедурная, дневной стационар.