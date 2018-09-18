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В Приморье задержали француза, который пешком пересек границу со стороны КНР

Возбуждено уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Гражданин Франции задержан в Приморском крае при попытке пересечь границу со стороны КНР вне установленного пункта пропуска. Об этом сообщает во вторник пресс-группа регионального Пограничного управления ФСБ России.

"В настоящий момент гражданин Франции находится в статусе задержанного. Возбуждено уголовное дело, но мера пресечения ему не избрана", - говорится в сообщении.

По информации Погрануправления, иностранца задержали неподалеку от пункта пропуска "Пограничный". Он оказался преподавателем французского языка, у которого окончился срок пребывания в КНР. Мужчина решил вернуться на родину через Россию пешком, в обход установленных мест пересечения границы. При себе у него были личные вещи, мобильный телефон и паспорт гражданина Франции.

"По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.

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РоссияКитайФранцияПриморский край
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