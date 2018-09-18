Директор школы в Астрахани, где футбольные ворота упали на ребенка, получила условный срок

АСТРАХАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Красноярский районный суд Астраханской области приговорил к двум годам лишения свободы условно директора школы в селе Джанай, где в июле прошлого года футбольные ворота упали на ребенка, серьезно травмировав его. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

"Директор школы признана виновной по статье "Халатность". По решению суда ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных учреждениях на два года", - уточнили в пресс-службе.

Суд установил, что директор длительное время не принимала мер для того, чтобы обезопасить ворота на спортивной площадке. В результате чего 10 июля прошлого года ворота упали на восьмилетнего мальчика. Ранее сообщалось, что ребенок получил серьезные травмы и впал в кому. По итогам экспертизы у мальчика констатирован тяжкий вред здоровью.