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Житель Ростова-на-Дону организовал покерный клуб в салоне ритуальных услуг

Следователи возбудили уголовное дело

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Ростова-на-Дону за организацию подпольного покерного клуба в салоне ритуальных услуг. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в мессенджере Tam-Tam.

"Покерный клуб в салоне ритуальных услуг работал в Ростове-на-Дону. В подвальном помещении рядом с венками и гробами расположился покерный стол. В ходе обыска было изъято 5 тыс. фишек на 7 млн рублей, 37 запечатанных карточных колод и черновые записи с шестизначными суммами проигрышей игроков", - говорится в сообщении.

В отношении 40-летнего организатора подпольного игорного клуба возбуждено уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр").

Следователи устанавливают его сообщников.

Как сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативные мероприятия проводились совместно с сотрудниками Главного управления МВД России по Ростовской области.

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