Мосгорсуд 25 сентября проверит законность продления ареста генерала Дрыманова

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд 25 сентября рассмотрит апелляционную жалобу на решение о продлении ареста бывшему руководителю Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Александру Дрыманову, обвиняемому в получении взяток. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Жалоба защиты назначена к рассмотрению в Мосгорсуде на 25 сентября в 10:20 мск", - сказала собеседница агентства.

Лефортовский суд Москвы ранее продлил арест Дрыманову до 16 декабря, заседание проходило в закрытом от слушателей и СМИ режиме.

По версии следствия, Дрыманов вместе бывшим первым заместителем начальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Денисом Никандровым и экс-главой следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексеем Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял экс-руководитель управления собственной безопасности СК Михаил Максименко. Они получили взятку в размере 1 млн долларов за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова.

20 апреля Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 165 млн рублей, 26 июля его бывший заместитель Александр Ламонов - к 5 годам колонии и штрафу в размере 32 млн рублей. Никандров был приговорен к 5,5 года колонии без штрафа.