Двух жителей Тольятти осудили за незаконное обналичивание более 1 млрд рублей

САМАРА, 18 сентября. /ТАСС/. Двое жителей Тольятти осуждены на два года условно за незаконную банковскую деятельность и обналичивание крупных денежных сумм. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы Управления ФСБ РФ по Самарской области.

"Двое жителей Тольятти организовали схему вывода денежных средств из-под финансового и налогового контроля государства, фактически создав теневую банковскую структуру. По результатам экспертизы было установлено, что подозреваемые незаконно обналичили более 1 млрд рублей, из которых в материалах уголовного дела вменено более 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

Информация о создании в Тольятти теневой банковской структуры была получена сотрудниками ФСБ в 2017 году. В июне 2017 года в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность" ). В ходе расследования было проведено более 30 допросов свидетелей, являющихся индивидуальными предпринимателями, 10 директоров и учредителей фирм.

"Решением Автозаводского районного суда Тольятти подсудимые признаны виновными в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, и приговорены к лишению свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года со штрафом 200 тыс. рублей", - сообщила пресс-служба.