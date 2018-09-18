{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Количество отравившихся пациентов в больнице Твери увеличилось до 30

Ранее сообщалось, что кишечную инфекцию нашли у 15 человек

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Количество пациентов, которые отравились пищей в областной клинической больнице Твери, увеличилось до 30 человек, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе следственного управления СК России по Тверской области.

Ранее сообщалось, что кишечную инфекцию обнаружили у 15 пациентов. "В результате употребления в пищу продукции, не отвечающей требованиям безопасности, произошло заболевание острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии 30 пациентов и двух медицинских работников. Заволжским межрайонным следственным отделом Твери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей")", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, в сентябре неустановленные сейчас работники и должностные лица ГБУЗ Тверской области "Областная клиническая больница", находясь на территории медицинского учреждения, в нарушение санитарно-эпидемиологических правил оказали пациентам и медицинскому персоналу больницы услуги, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей по централизованному питанию, путем приготовления в пищеблоке и выпуска для употребления ими продукции.

По факту происшествия проверку проводит региональное управление Роспотребнадзора. Санитарные врачи взяли необходимые анализы и пробы пищи.

Теги
РоссияТверская область
В Подмосковье неизвестные ограбили и убили гражданина Вьетнама
Тело 30-летнего гражданина Вьетнама с ножевым ранением шеи обнаружили в машине на Горьковском шоссе
Читать полностью