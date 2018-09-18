Один человек погиб в результате стрельбы в пожарной части в Якутии

ЯКУТСК, 18 сентября. /ТАСС/. Житель Якутии открыл стрельбу в здании пожарной части в Томпонском районе республики, в результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщили во вторник в Следственном управлении СК РФ по региону.
"Следствием установлено, что 17 сентября 53-летний местный житель села Мегино-Алдан [Томпонского района], находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу возле пожарной части села и причинил огнестрельные ранения двум мужчинам, находящимся в помещении пожарной части. Один из мужчин скончался на месте происшествия, второй госпитализирован в медицинское учреждение", -говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 3 ст. 30 - п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").
Подозреваемый задержан, сообщили в ведомстве.