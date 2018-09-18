Племянник Тельмана Исмаилова отрицает обвинение в похищении Авраама Руссо

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Племянник бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Заур Марданов отвергает обвинение в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Об этом ТАСС сообщил во вторник его адвокат Алексей Смирнов.
"На очной ставке с моим подзащитным Авраам Руссо, который является по делу потерпевшим, обвинил Марданова в том, что тот нанес ему каких-то несколько ударов по телу, но отрицал требования и какое-либо участие в похищении. Как следует из показаний певца, похищением занимались именно охранники Исмаилова", - рассказал адвокат, назвав заявление певца о похищении абсурдным и несостоятельным.
"Согласно заявлению Руссо, он сам сел с охранниками в машину, провел ночь в загородном доме бизнесмена, куда утром приехал Тельман, дал денег певцу и извинился, - отметил он. - Никакого договора с ним не составлялось, а после случившегося Руссо никогда не выступал в ресторане "Прага".
Кроме того, по словам адвоката, в деле есть другие фигуранты. "На основании показаний Руссо фактически Марданову может быть предъявлено только нанесение легкого вреда здоровью, ни о каком похищении речи не идет", - отметил Смирнов.
Басманный суд сегодня рассмотрит ходатайство следствия об избрании Марданову меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении заочно арестованного бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова и Марданова, которым инкриминируется похищение (ст. 126 УК РФ) певца Авраама Руссо. По версии следствия, в 2004 году Тельман и его родственник, пытаясь похитить, хотели склонить Авраама Руссо к совместной концертной деятельности.