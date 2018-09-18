СК обеспечил защиту девочки, признанной потерпевшей по делу главы карельского "Мемориала"

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Карелии обеспечило защиту от посторонних лиц девочке, которая является потерпевшей по уголовному делу о педофилии, возбужденному в отношении главы карельского отделения "Мемориал" Юрия Дмитриева. Об этом во вторник ТАСС сообщил старший помощник руководителя ведомства Виталий Коновалов.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев направил обращение в ведомство с просьбой защитить бывшую приемную дочь Дмитриева, после того как 1 сентября неизвестный мужчина хотел сфотографировать ребенка и получить комментарий по уголовному делу.
"Было обращение. Приняты соответствующие меры, направленные на обеспечение безопасности потерпевшей и ее близких родственников", - Виталий Коновалов. Других подробностей он не уточнил.
В июне 2018 года в отношении Дмитриева было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). После этого его арестовал суд. По версии следствия, с 2012 года по 2016 год Дмитриев в Петрозаводске совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.
В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН. В июне Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр в городской суд Петрозаводска в новом составе.