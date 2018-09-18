В Подмосковье неизвестные ограбили и убили гражданина Вьетнама

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Следователи разыскивают причастных к убийству гражданина Вьетнама в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"В автомобиле на участке Горьковского шоссе около поворота на Электрогорск обнаружено тело 30-летнего гражданина Вьетнама с ножевым ранением шеи, в машине также находился его 32-летний соотечественник", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с заявлением в правоохранительные органы обратился случайный свидетель, проезжавший мимо. Второй иностранец не был ранен. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. "В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц причастных к убийству", - сообщили в ГСУ.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, граждане Вьетнама стали жертвами ограбления, после чего злоумышленник ударил одного из них ножом.