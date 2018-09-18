Житель Кисловодска приговорен к четырем годам за попытку примкнуть к боевикам в Сирии

ПЯТИГОРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Житель Кисловодска Ислам Загаштоков приговорен к четырем годам колонии строгого режима за попытку выехать в Сирию, чтобы вступить в незаконное вооруженное формирование, сообщает во вторник пресс-служба Ставропольского краевого суда.

"Загаштоков признан виновным по ч.1 ст.30, ч.2 ст.208 УК РФ ("Попытка участия на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании"), и ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что уехать к боевикам, воюющим против сирийских правительственных сил Загаштоков решил в декабре 2014 года. Он продал свой автомобиль, а деньги за него потратил на организацию переправки через турецко-сирийскую границу. Нашел проводника, но был задержан правоохранительными органами на российской границе в пункте пропуска "Верхний Ларс" РСО - Алания. "В связи с этим, осуществить в дальнейшем свой преступный замысел, направленный на участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Сирии, мужчина не смог", - сообщается в пресс-релизе краевого суда.

В суде Загаштоков вину полностью признал, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись своим конституционным правом. На приговор суда подана апелляционная жалоба, отмечает пресс-служба суда.