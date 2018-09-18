Экс-главу департамента правительства Вологодской области приговорили к шести годам колонии

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вологодский городской суд приговорил бывшую и.о. начальника департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области Анну Беляевскую к шести годам колонии и штрафу в 35 млн рублей за взятку в 3,5 млн рублей от предпринимателя. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

"Суд согласился с государственным обвинителем, настаивавшем на строгом наказании, и назначил Беляевской А. С. шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 35 млн рублей и с лишением права занимать государственные и муниципальные должности сроком на 10 лет", - говорится в сообщении.

Экс-чиновницу признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Следствие и суд установили, что Беляевская в 2015-2017 годах получила от вологодского предпринимателя взятку на общую сумму более 3,5 млн рулей в виде доли в уставном капитале коммерческой фирмы и денег. Взятка предназначалась за первоочередное получение госсубсидии в размере более 48 млн рублей.

После проведенных сотрудниками УФСБ России по Вологодской области и регионального управления СК чиновницу задержали с поличным в феврале 2017 года при получении части взятки.