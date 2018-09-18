ФСБ проверяет версию разрушения дамбы в Армянске со стороны Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Органы ФСБ проверяют версию о разрушении со стороны Украины дамбы в Армянске, которая изолирует кислотный накопитель от соленой воды озера Сиваш, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным, причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом компании "Титановые инвестиции". Ранее гендиректор завода "Крымский титан" Андрей Акулов заявлял, что обратился к пограничному управлению ФСБ с просьбой проверить состояние дамбы, которая находится на границе Крымского полуострова с украинской Херсонской областью.

"Версий много, в том числе есть версия, что это соседи с Украины предприняли определенные шаги для того, чтобы ситуацию обострить. Если дамба там была разрушена, органы ФСБ там занимаются. <...> Как только причины будут установлены, соответственно будет и план нейтрализации этих причин", - сказал Аксенов на заседании Совета министров республики.

В тоже время он отметил, что пока невозможно установить подлинные причины выброса, произошедшего в Армянске. "К сожалению, пока с точностью сказать <...> мы не можем о причинах данной ситуации. Ожидаем результатов работы следственных органов и органов Росприроднадзора и Роспотребнадзора", - сказал глава региона.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. Проводятся экспертизы, СК РФ возбудил уголовное дело в связи с произошедшим, в Армянске был введен режим ЧС.

Власти республики приняли решение на две недели остановить работу завода "Крымский Титан" в связи с выбросом вредных веществ. На этот же срок из города решено вывезти детей. По данным минобразования Крыма, учащиеся 2-11 классов выехали в детские лагеря, первоклассники и дети дошкольного возраста отправлены в санатории республики в сопровождении родителей. Также власти Крыма выделили 76 млн рублей из резервного фонда на оздоровление детей и родителей с детьми из Армянска.