СК возбудил дело в связи с распространением вируса АЧС в Орловской области

ОРЕЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Орловской области возбудило уголовное дело в связи с распространением вируса африканской чумы свиней (АЧС) на свиноферме "Успенское" в Ливенском районе Орловской области. Об этом во вторник ТАСС сообщила начальник пресс-службы регионального ведомства Юлия Дорофеева.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 249 УК РФ ("Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия")", - сказала она.

Ранее ТАСС сообщал, что карантин из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) введен на свинокомплексе "Успенское" в Орловской области и в километре от очага вируса. По версии следствия, обязательства по учету и идентификации свиней, содержащихся на предприятии, не исполнены. Это привело к возникновению новой вспышки АЧС и введению карантина уже на территории всего района.